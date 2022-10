Stiri pe aceeasi tema

- Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a transmis duminica un mesaj de sustinere pentru fostul lider WTA, prin intermediul unei retele sociale. Cahill este sigur ca Simona nu a luat cu buna stiinta o substanta interzisa. ”Chiar daca nu mai lucrez cu Simona, as vrea sa vorbesc despre persoana…

- Preasfințitul Parinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a binecuvantat așezamantul social-filantropic din parohia bacauana „Inalțarea Domnului”, satul Gutinaș. Slujba de sfințire a avut loc sambata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- predici din anul 2020, a preotului Ioan Avram. Cuvant inainte Este un lucru inaltator sa poti sa ajuti pe cineva. Poti ajuta. Fie prin fapta, fie prin vorba, fie prin gand. Oare ce poti face prin gand? Prin gand, tu ca om te poti ruga mult pentru altul fara ca el sa stie, dar tu o faci. Prin cuvant…

- Patriarhul Romaniei transmite un mesaj cu ocazia inceperii anului școlar 2022-2023. Preafericirea Sa subliniaza ca astazi cand, sub influența secularizarii, valorile spirituale sunt neglijate, iar educația este supusa unor schimbari de paradigma copiii și tinerii „au nevoie sa descopere sensul profund…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa infrangerea suferita in meciul cu Viking Stavanger, ca este ghinionist deoarece adversarii au marcat la singurele ocazii avute. „Ma așteptam sa nu spuna treaba asta David Miculescu (n.r. – despre…

- Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, s-a aratat dezamagit de rezultatul inregistrat cu CS Mioveni, 1-1. Antrenorul roș-albaștrilor s-a plans de accidentarile din lotul vicecampioanei. ”Ne așteptam sa avem un joc greu, știam ca Mioveniul este o echipa buna acasa. Nu am reușit sa punem presiune, sa…

- Crestinii sarbatoresc sambata, 6 august, Schimbarea la Fata a Domnului, o sarbatoare care aminteste minunea pe care Iisus o face asupra lui insusi. In fiecare an, pe 6 august, crestinii praznuiesc Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, care are drept semnificatie momentul in care apostolii Mantuitorului,…

- In aceasta luna, in ziua a sasea, Schimbarea la Fata a Domnului Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos.La sase zile dupa ce a spus ucenicilor Sai : Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea pana ce nu vor vedea Imparatia lui Dumnezeu venind intru putere Matei 16, 28 ; Marcu…