Prof. Univ. Dr. Emerit, Eugen BLAGA: Ce facem cu „seniorii bolnavi” ? Țara, lumea este intr-o profunda criza. Criza ce va atrage alte crize, ce vor face, cu siguranța, mult mai multe victime decit cele pe care le face acum dușmanul nevazut. Lumea incearca sa se apere, sa lupte convențional impotriva dușmanului neconvențional, impotriva Nevazutului și Neștiutului. Soarta noastra, viața noastra depind intotdeauna, ca și pina acum, de altfel, de voința divina, dar, mai mult, spun unii, doar de sapun și apa. E ca in vremurile celui de-al doilea razboi mondial, cind cavaleria alerga cu sabia fluturind in mina impotriva tancurilor Panzer. Rezultatul, exprimat in vieți… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

