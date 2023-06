Prof. univ. dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din Romania, subliniaza ca ”burnout are o consecinta directa asupra actului medical, in timp ce ”36% din medicii Romaniei sunt in stare de burnout nivel ridicat si foarte ridicat”. ”Sindromul de burnout este o problema destul de raspandita in Romania in medicina si nu numai in Romania. Volumul de munca foarte mare, sarcini multe, presiunea timpului, incarcatura emotionala si decizii dificile care trebuie luate imediat. (…) Burnout are o consecinta directa asupra actului medical. (…) 36% din medicii Romaniei sunt in stare de burnout…