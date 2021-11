Prof. univ. Daniel Mureșan: Vaccinarea anti Covid-19 în sarcină sau în timpul alăptării pentru protejarea mamei și copilului! Vaccinarea impotriva COVID-19 in sarcina sau in timpul alaptarii este recomandata de Societatea de Obstetrica și Ginecologie din Romania (SOGR). ”Vaccinarea este o procedura care salveaza vieți, care ne ferește de forme grave și care contribuie la nașterea unui copil sanatos!Femeile se pot vaccina dinainte de a fi gravide, in timpul sarcinii, inca din primul trimestru al sarcinii, dar și in lauzie. Infecția sarcinii este mai periculoasa, ca manifestare, decat in afara acesteia”, transmite prof. univ dr. Daniel Mureșan, președintele SOGR, intr-un material video realizat de Biroul OMS Romania, Facebook… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

