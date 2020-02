Dupa ce saptamana trecuta a fost reales in functia de presedinte al Senatului USAMV, prof.dr. Gerard Jitareanu este singurul candidat care si-a depus dosarul pentru a deveni rector in mandatul 2016 - 2020 al Agronomiei. Conform legii in vigoare, dupa confirmarea de catre Ministerul Educatiei, care va veni in saptamanile de dupa votul propriu-zis, acesta nu va putea sa ocupe ambele functii, astfel incat va demisiona din cea de presedinte al Senatulu (...)