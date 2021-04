Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.323 de vaccinuri (280 Moderna); (343 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 79 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.747 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a…

- Aproape 52.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 198 de reacții adverse, a anunțat, joi, Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). DOCUMENTUL poate fi citit AICI Potrivit CNCAV,…

- Tot mai multe țari sunt sceptice in ceea ce privește administrarea vaccinului anti-COVID produs de AstraZeneca. Totuși, chiar daca ingrijorarile referitoare la vaccinul AstraZeneca inca sunt nefondate, gestul de a suspenda dozele de AstraZeneca pune...

- Un medic din cadrul Agentiei Norvegiane pentru Medicamente a precizat ca toate cele trei persoane au sub 50 de ani și ca incidentete au fost raportate catre Agentia europeana pentru medicamente EMA, care le va investiga, potrivit Reuters.Norvegia a oprit joi utilizarea vaccinului AstraZeneca, dupa ce…

- Autoritațile sanitare romane au decis joi tarziu sa puna temporar in carantina peste 4.000 de doze din lotul ABV2856 AstraZeneca. Lotul respectiv provine din același lot suspendat in Italia. Dar va continua vaccinarea cu serul din celelalte loturi. Decizia a venit dupa apariția unui numar de reacții…

- In Romania au fost deja administrate 77.049 de doze din acest lot, iar restul de 4.200 de doze au fost carantinate temporar, ca masura de extrema precautie, pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului, a anuntat aseara Comitetul de coordonare a vaccinarii.

- Agenția Europeana pentru Medicamente a anunțat, joi, ca va revizui cazurile de cheaguri de sange semnalate la pacienți care au fost vaccinați cu vaccinul AstraZeneca, insa subliniaza ca incidența acestor cazuri nu este mai mare decat in randul populației

- 38.128 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania. Dintre acestea, 28.019 au fost imunizate cu Pfizer, 671 cu Moderna, iar 9.438 cu AstraZeneca. De la debutul campaniei de vaccinare, 771.239 de persoane au fost inoculate cu unul dintre vaccinuri. Dintre acestea, 547.116…