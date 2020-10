Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent aparut intr-o prestigioasa revista britanica de medicina arata ca, daca o persoana se infecteaza cu gripa si COVID in acelasi timp, riscul de deces este dublu. In acest sezon in care s-ar putea suprapune cele doua infectii, gripa poate sa evolueze foarte sever, atat la adulti cat si…

- Adrian Streinu Cercel a vorbit la Antena 3 despre diferenta dintre simptomele in cazul gripei si cele in cazul infectarii cu SARS CoV-2. Astfel, virozele respiratorii de sezon trebuie luate in calcul in context epidemiologic. ''Fiecare trebuie sa fie responsabil pentru el insusi si respectiv…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca este nevoie de o atentie sporita din partea tuturor in apropierea sezonului rece, subliniind ca Romania nu-si poate permite ca sistemul sanitar sa fie nevoit sa gestioneze o dubla epidemie: gripa si COVID-19. ‘Am inregistrat, astazi, din pacate, o noua…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), reunita sambata la Geneva, a avertizat ca pandemia de coronavirus va fi “foarte lunga”, scrie AFP. Comitetul de urgenta al organizatiei, reunit de vineri pentru a patra oara ca sa reevalueze pandemia”, a subliniat ca durata sa va fi…

- Doua categorii de pacienți au risc crescut de deces in cazul contactarii unei infecții cu coronavirus, atenționeaza experții din Romania. Un studiu facut de un grup de experti de la Institutul Cantacuzino arata ca pacientii cu boli de inima si cei cu boli renale care se infecteaza cu Covid au risc dublu…

- Coronavirusul a mai facut o victima in randul cadrelor medicale. Este vorba de un asistent medical din județul Vrancea, care s-a stins la varsta de 49 de ani, dupa ce a contractat virusul Sars Cov-2.

- Coronavirus in Romania, 11 iulie 2020. Autoritațile au anunțat sambata o creștere masiva a numarului de cazuri noi de persoane depistate cu Covid-19, respectiv 698. Spre comparație, vineri, 10 iulie, au fost anunțate 592 de cazuri. De asemenea, la ATI, in acest moment, sunt internați 239 de pacienți.…