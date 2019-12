Stiri pe aceeasi tema

- Edilul este de parere ca marile orașe din România, inclusiv Cluj-Napoca, au fost „pulverizate” de mașinile aduse din Occident. Boc continua sa puna vina în cârca „guvernanților iresponsabili”, cei care au scos taxa de prima înmatriculare, transformând…

- Fructele si legumele s-au clasat pe locurile 4 si 5 in topul produselor vandute in retailul modern din Romania in ultimul an, dupa carne, tigari si bere, potrivit datelor prezentate la un eveniment dedicat exclusiv industriei de fructe si legume. "Raioanele de fructe si legume proaspete din marile lanturi…

- Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, in parteneriat cu Societatea Romana de Pneumologie, lanseaza campania ”Inspira speranta” pentru a atrage atentia asupra importantei diagnosticarii in stadii incipiente a cancerului pulmonar, informeaza un comunicat remis presei. „Este o initiativa foarte…

- Ne aflam in plina perioada de aprovizionare a camarii cu conserve pentru iarna, borcane cu muraturi si butoaie cu varza murata. Ca sa avem cat mai multa vreme conserve pline de savoare si prospetime, trebuie respectate in primul rand reguli de igiena.

- Cetatea Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” vor fi iluminate in roz, miercuri, 9 octombrie 2019, incepand cu ora 19:00, ca semn al promovarii si sustinerii luptei impotriva cancerului de san. Acest demers are rolul de conștientizare asupra importanței prevenției și depistarii…

- Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului (CIADO), a lansat astazi, 7 octombrie, la CreArt, revista „No Drugs Revolution”, in prezența administrației publice, a reprezentanților Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a Federației Naționale a Asociațiilor de Parinți – filiala…

- Noi reguli pentru inmormantare in Romania de la 1 ianuarie 2020. Vezi ce se intampla cu sicriele, crucile si coroanele de flori Incepand cu anul 2020 cei de la pompe funebre nu vor mai avea voie sa isi expuna produsele pe strada. Este o decizie luata in Alexandria, dupa ce mai mult oameni s-au plans…

- In prag de toamna, fructele si legumele s-au scumpit considerabil si au ajuns sa coste ca la inceputul verii. La Piata Centrala din Capitala, cartofii, ceapa, morcovul, rosiile dar si varza sunt de cateva ori mai scumpe, fata de anul trecut.