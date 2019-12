Prof. dr. Gheorghe Ples , premiat de Academia Romana pentru lucrarea "Scolile Nasaudului'.

Stiri pe aceeasi tema

- Academia Romana a anuntat redeschiderea Muzeului de arta „George Oprescu“ aflat in strada Dr. Clunet 16, cartierul Cotroceni, potrivit news.ro.Ceremonia va avea loc incepand cu ora 12.00, iar la eveniment vor fi prezenti Ioan-Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, Razvan Theodorescu, vicepresedinte,…

- Comunicat de presa 26 noiembrie 2019 Academia Romana anunța redeschiderea Muzeului de arta „George Oprescu" miercuri, 27 noiembrie 2019. Ceremonia va avea loc incepand cu ora 12 la sediul situat in strada Dr. Clunet nr. 16, din cartierul Cotroceni, in prezența acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei…

- Subiectul zilei - invitat academicianul Ioan-Aurel Pop RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (1 noiembrie, ora 19:10) - Realizator: Simina Botar - Buna seara! Astazi este Ziua Radioului Public, dar nu despre asta va propun sa vorbim. "Subiectul zilei" este comunicarea si nevoia de informare corecta,…

- Odata cu premierul desemnat, Ludovic Orban, am avut parte si de o premiera ȋn politica romaneasca. Ludovic Orban a devenit primul premier care s-a intalnit, inainte de votul de investitura, cu reprezentantii Bancii Nationale, ai societatii civile, ai mediului academic, ai mediului de afaceri, ai patronatelor…

- In contextul sarbatoririi Zilei Armatei Romane si al evocarii insemnatatii anului 1919 in istoria tarii noastre, in Aula Academiei Romane a avut loc marti, 22 octombrie, conferinta "Apararea frontierelor Marii Uniri ndash; 1919ldquo;.Organizata de Academia Romana si Statul Major al Apararii, conferinta…

- "Premierul desemnat al Romaniei, Ludovic Orban, a avut astazi o intalnire cu Presedintele Academiei Romane, dl. Acad. Ioan Aurel Pop, si cu vicepresedintele institutiei, dl. Acad. Victor Voicu. In cadrul acestei ȋntrevederi s-a discutat despre posibilitatea unei colaborari institutionale a viitorului…

- Posibilitatea unei colaborari institutionale a viitorului Guvern cu Academia Romana a constituit tema intalnirii avute miercuri de premierul desemnat, Ludovic Orban, cu conducerea institutiei academice, scrie Agerpres. Ludovic Orban a discutat cu presedintele Academiei Romane, acad. Ioan Aurel…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a discutat, miercuri, cu președintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, și cu vicepreședintele instituției, Victor Voicu, despre o posibila colaborare intre viitorul Executiv și Academie privind guvernarea in mai multe domenii."Premierul desemnat al Romaniei,…