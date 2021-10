Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in București a inregistrat, duminica, 17 octombrie, un nou record negativ. Astfel, potrivit site-ului Direcției de Sanatate Publica București, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile este acum de 16, 27 la mia de locuitori. Recent, Comitetul Național…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a respins propunerea de carantinare a Bucureștiului propusa de Institutul Național de Sanatate Publica. Cu toate acestea, CNSU anunța ca vor fi intensificate acțiunile de control pentru respectarea masurilor anti-Covid și se va analiza situația epidemiologica…

- Un prim raspuns oficial pentru cererea de intrare in carantina de 14 zile a zonei București Ilfov este negativ. Grupul tehnico-științific a respins propunerea INSP de carantinare a Bucureștiului și a județului Ilfov, potrivit Digi24. Specialiștii in sanatate publica au cerut carantina pentru București…

- Situția Covid-19 in Romania depașește orice așteptare, astfel ca rata de incidența atinge valori record in mai multe județe din țara, printre care, Ilfov cu 16,01 la mia de locuitori, urmat de București, cu 15, 42. In urma inregistrarii acestor valori, experții in sanatate au solicitat carantinarea…

- ​​Explozia de cazuri de COVID-19 a facut Institutul Național pentru Sanatate Publica(INSP) sa propuna instituirea carantinei în București și în Ilfov. În documentul transmis catre prefecturile București, Ilfov, ministerul Sanatații și lui Raed Arafat, se propune ca masura sa fie aplicata…

- Aproape trei sferturi dintre cazurile de COVID-19 confirmate in saptamana 20-26 septembrie au fost la persoane nevaccinate, iar 92 la suta din decesele inregistrate au fost la persoane care nu au facut vaccinul, se arata in raportul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, in…

- In opt localitați de langa Bucuresti rata infectarii a depașit 3 la mie Foto: www.facebook/Ro Vaccinare. În opt localitații din apropierea Bucureștiului au intrat în vigoare noi restricții, dupa ce rata infectarii cu coronavirus a depașit cu 3 la mia de…

- Peste 94% din decesele provocate de COVID-19 din ultima saptamana au fost inregistrate la persoane nevaccinate, arata ultimele date la Institutului Național de Sanatate Publica. Conform INSP, in saptamana 16 – 22 august 2021, 41,8% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Cluj, Ilfov, Timiș…