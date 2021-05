Prof. dr. Dulcan: „Am 1.000 de dovezi că Dumnezeu există” Prof. dr. Dulcan a povestit experiențe incredibile la care a fost martor de-a lungul vieții de medic. El a dezvaluit povestea unui bolnav care s-a vindecat miraculos, fara nicio explicație, doar prin Dumnezeu. Medicul susține ca are 1.000 de dovezi ca Dumnezeu exista și ca nu e bine sa ducem numele Domnului in deșert pentru ca nu ne va fi cu siguranța bine in viața. ”Știți ce i-a spus Iisul lui Toma: ”Toma, Toma, n-ai crezut, dar era mult mai bine daca credeai inainte sa vezi!”. Toți oamenii care au ganduri rele vor plati, mai ales daca aceste cuvinte nedorite sunt adresate pentru entitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

