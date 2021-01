Prof. dr. Dorel Săndesc: Oamenii nu mai pot fi minţiţi. Campania de vaccinare trebuie să fie onestă „O campanie de vaccinare trebuie sa fie onesta si trebuie sa puna, in mod firesc, in balanta, argumentele pro si contra. Nu cred ca o campanie triumfalista, care prezinta totul in roz si care prezinta vaccinul ca si solutia perfecta are sanse sa ajunga la oameni”, a declarat Sandesc la Antena3. Ambasadorul SUA la București: A luat sfarsit vechea domnie a coruptiei si criminalitatii organizate „Ma gandeam cata nevoie este de oameni in aceasta campanie pentru ca exista o structura atat de diversa in societate si mesajele unui doctor, unui om de stiinta, unui om de cultura nu ajung la toti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un om de știința spune ca dinții animalelor i-au trecut prin manușile de cauciuc „ca un ac”, relateaza Daily Mail, conform ProTv. Ambasadorul SUA la București: A luat sfarsit vechea domnie a coruptiei si criminalitatii organizate Personalul laboratorului manipula, de asemenea, lilieci fara manuși…

- Printre cei vaccinați la Institutul Matei Balș din București au fost duminica dimineața medicii Adrian Streinu Cercel și Adrian Marinescu, dar și Mihaela Anghel, asistenta care a fost prima persoana imunizata contra virusului din Romania. Ambasadorul SUA la București: A luat sfarsit vechea domnie…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, se va vaccina astazi impotriva COVID-19. Momentul va fi transmis live. Secretarul de stat Raed Arafat se vaccineaza impotriva COVID-19 astazi, 11 ianuarie. in fața camerelor de luat vederi. Citește și: Regina Elisabeta a II-a și prințul…

- „Oamenii sa deschida bine ochii și sa se vaccineze pentru a scapa de aceasta greutate” – este mesajul transmis de Mihaela Anghel, primul roman care s-a vaccinat impotriva COVID-19. Ea are 26 de ani, este asistenta medicala generalista la Institutul Național „Matei Balș” și a facut parte din echipa care…

- A inceput campania de vaccinare anti-coronavirus, dupa un an de lupta impotriva virusului. De la ora 09:00 s-a dat startul imunizarii in București, iar de la 10:00, in toata Romania. O asistenta de la Institutul Național „Matei Balș" din București a fost prima romanca care a primit o doza din acest…

- Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale din Bucuresti si in alte opt spitale din tara, dar si in mai multe state europene. Prima persoana vaccinata in Romania ar urma sa fie un cadru medical de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala. Prima transa simbolica de…

- Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale din Bucuresti si in alte opt spitale din tara, dar si in mai multe state europene. Prima persoana vaccinata in Romania ar urma sa fie un cadru medical de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala.

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a afirmat luni, la inaugurarea Punctului Mobil de colectare de plasma convalescenta, de la Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” al MAI, ca autoritatile au tot ce le trebuie pentru a incepe campania de vaccinare impotriva Covid-19 pe data de 27 decembrie si…