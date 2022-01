Stiri pe aceeasi tema

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 5,81% in primele 11 luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, fiind inregistrate 5.443 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului…

- 1.632 de pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 sunt internați, in prezent, in secțiile de Terapie Intensiva din spitalele din Romania, arata datele anunțate joi, 18 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Autoritațile precizeaza ca 29 de paturi ATI sunt libere, in toata țara, pentru…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, care este si primar al Sectorului 6, anunta ca reflecteaza la o eventuala demisie din partid, dupa ce formatiunea a decis sa negocieze guvernarea cu PSD. „Ceea ce ma tine este ca fara mine alianta pe Bucuresti s-ar destrama in cateva zile”, afirma primarul,…

- Rata de infectare cu SARS-COV-2 din județul și municipiul Brașov este in continua scadere. Dupa mai bine de o luna, incidența in județ a scazut sub 9 la mie și a ajuns, astazi, la 8,72. Și in municipiul Brașov avem o scadere semnificativa, iar rata de infectare este, astazi, dupa mult timp, sub 11 la…

- Crestere a numarului de insolvențe Peste 4.300 de societați comerciale și persoane fizice autorizate au intrat în insolvența în primele noua luni ale anului, în creștere cu aproximativ șapte procente fața de aceeași perioada din 2020. Cele mai multe s-au înregistrat în…

- Prof. dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din Romania (CMR), spune ca sunt necesare lockdown și respectarea recomandarilor specialiștilor pentru limitarea raspandirii infecției virale. ”Lockdown trebuie sa fie o masura aplicata inteligent și nu neaparat unul total. Trebuie sa se ințeleaga…

- Presedintele Colegiului Medicilor Daniel Coriu spune ca a vazut și citit in spațiul public discursuri care susțin ca ”pandemia nu exista” sau ca ”vaccinul te omoare”, insa situația pandemiei din Romania este dramatica. Medicul avertizeaza ca va sustine ca orice medic sa fie suspendat din a-și exercita…

- Romania a inregistrat astazi, 16 octombrie, 15.239 de noi cazuri de COVID-19, dintre care 3.128 au fost confirmate in Capitala, acesta fiind cel mai mare numar de imbolnaviri din București de la debutul pandemiei. In acest moment, toate județele țarii se afla in scenariul roșu, adica au rate de incidența…