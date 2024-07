Prof. dr. Dafin Mureșanu: Traumatismul cranian poate fi debutul unei boli pe viață Pentru unii pacienți, traumatismul cranian reprezinta debutul unei boli care dureaza toata viața, subliniaza prof. dr. Dafin Mureșanu, președintele Societații pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticitații (SSNN) și al Federației Europene a Societaților de Neuroreabilitare (EFRS). ”In general, traumatismele cranio-cerebrale, in afara de faptul ca sunt foarte frecvente si nu le dam atenția cuvenita, pot fi […] The post Prof. dr. Dafin Mureșanu: Traumatismul cranian poate fi debutul unei boli pe viața appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

