- Volumul "Notre-Dame", de Ken Follett, despre semnificatia si rolul catedralelor in viata omenirii, va aparea la editura Rao din 29 ianuarie, potrivit news.ro."In anul care a trecut, am vazut Catedrala Notre-Dame cuprinsa de flacari. A fost un soc pentru lumea intreaga. Imediat dupa tragedie,…

- In Romania, numarul cazurilor de accident vascular cerebral a crescut ingrijorator, inclusiv in randul tinerilor de 20 si 30 de ani, potrivit datelor Societatii Nationale de Radiologie Interventionala. Timpul este esential pentru pacientul cu accident vascular cerebral, care trebuie sa ajunga rapid…

- Un profesor chinez susține ca putem interveni in cel mai scurt timp cand vedem ca o persoana se confrunta cu un accident vascular. Mai intai de toate, daca observați simptomele unui accident vascular cerebral, apelați 112 și chemați ambulanța. Pana la sosirea medicilor, puteți folosi tehnica acului.…

- Corpul neinsuflețit al energeticianului de la SE Rovinari, decedat miercuri, la ora 17.00, in Secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu, a fost ridicat, in urma cu cateva minute, de la Morga unitații medicale de catre familia și de catre cațiva dintre colegii de munca ai lui Ion…

- Incidenta cazurilor de accident vascular cerebral (AVC) a crescut ingrijorator in randul persoanelor tinere, cu varste de peste 20 de ani, avertizeaza Societatea Nationala de Radiologie Interventionala din Romania (SNRIR), cu ocazia Zilei Mondiale a...

- Programul national prin care se finanteaza tromboliza intravenoasa in zeci de spitale judetene a ramas fara bani. Pacientii care sufera un accident vascular cerebral si care pot fi salvati daca se prezinta intr-un interval de timp optim pentru tromboliza sunt acum la mana spitalelor.

- Cunoscuta actrița Dana Rogoz sufera de o boala rara și foarte periculoasa. Ea spune ca in ciuda programului incarcat pe care il are, principala ei grija o reprezinta maladia cu care a fost diagnosticata și pe care este nevoita sa o țina tot timpul sub control. Ea urmeaza un tratament pentru boala Hashimoto,…