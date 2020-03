Prof. Dr. Alexandru Rafila, seful Disciplinei de Microbiologie al Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, a dezvaluit, luni seara, la Realitatea PLUS, cand am putea beneficia de un tratament sau vaccin impotriva coronavirusului. Acesta a declarat ca anul acesta vom avea un tratament impotriva Covid-19, iar anul viitor și un vaccin.”Pana la vaccin o sa avem un tratament cu siguranța, o sa-l avem in acest an. Vaccinul cred ca o sa-l avem anul urmator pentru ca pentru controlul unui vaccin care ar trebui sa fie unui numar imens de persoane la nivel global, trebuie sa fie extrem de…