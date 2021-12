Stiri pe aceeasi tema

- In principiu, simptomele asociate infectarii cu Omicron nu sunt diferite de cele provocate de varianta Delta, dar mai nou acum apare și senzația de ”nisip in gat”, ca și cand am face o faringita, spune prof. dr. Adrian Streinu-Cercel. In legatura cu un prim pacient diagnosticat, medicul Angelique Coetzee,…

- Numarul cazurilor de infectare cu aceasta varianta confirmate in Marea Britanie a crescut intre timp la 11, unele fara legaturi cu calatorii in zona Africii de Sud de unde se raspandeste. Autoritatile sanitare britanice suspecteaza astfel inceputul transmiterii comunitare, scrie Agerpres.Noua varianta…

- Medicul sud-african care a alertat autoritațile privind apariția variantei Omicron a coronavirusului spune ca simptomele provocate de aceasta tulpina sunt neobișnuite, dar moderate, potrivit The Telegraph. Dr. Angelique Coetzee a spus ca și-a dat seama ca a aparut o noua varianta a bolii atunci cand…

- Simptomele provocate de Omicron – noua tulpina COVID-19: Stari de oboseala intense și dureri musculare neobișnuite dar moderate Medicul din Africa de Sud care semnalat autoritaților apariția variantei Omicron a coronavirusului, a spus ca simptomele provocate de aceasta tulpina sunt „neobișnuite, dar…

- Persoanele din Africa de Sud care au contractat tulpina Omicron a coronavirusului nu au dezvoltat forme grave ale bolii, a declarat șefa Asociatiei Medicale din Africa de Sud (SAMA), medicul Angelique Coetzee. Ea a precizat ca boala vine cu simptome neobișnuite, care se manifesta mai ales la persoane…

- Daca nu mai suntem protejați de infecția anterioara sau de vaccin, ajungem din nou „in punctul zero”, avertizeaza profesorul de sanatate public, Razvan Cherecheș, anunța Mediafax. Cherecheș a publicat, pe pagina de Facebook, faptul ca rata de creștere pentru noua tulpina Omicron este „incredibila”,…

