Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel: Pandemia nu s-a terminat. Masca, ”un accesoriu obligatoriu în următoarele 6-9 luni” Masca de protectie ar trebui sa fie „un accesoriu obligatoriu” in urmatoarele 6-9 luni, afirma presedintele Comisiei de sanatate din Senat, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, care considera ca pandemia nu s-a terminat. Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel a punctat faptul ca din nou deciziile de relaxare a masurilor de protecție au fost luate de politicieni care nu au ținut seama de sfaturile specialiștilor. „Mi-as fi dorit sa nu fi avut un numar atat de mare de cazuri de imbolnavire, dar, din pacate, politicienii nu au tinut cont de sfaturile doctorilor, ale specialistilor si au dat relaxari atunci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

