- Elevii suceveni au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada de Limba și literatura ucraineana materna, faza naționala, care s-a desfașurat, in perioada 9-12 aprilie, la Satu Mare. Lotul olimpic a fost insoțit de inspectorul pentru limba ucraineana materna, Ilie Sauciuc, de prof. Martineac Delia ...

- In perioada 2-7 aprilie 2023 s-a desfașurat la Deva Olimpiada Naționala de Chimie. Conform Inspectoratului Școlar Județean, cei 7 elevi care au reprezentat județul Maramureș s-au intors cu rezultate deosebite: – Boboșan Tudor (clasa a VIII-a la Școala gimnaziala „George Coșbuc” Sighetu Marmației, profesor…

- Judetul Satu Mare are un elev in Lotul largit al Romaniei, in vederea pregatirii Olimpiadei Internationale de Chimie. Este vorba despre Sergiu Gabriel Tabacaru, elev in clasa a XI-a, la Colegiul National “Ioan Slavici” din Satu Mare. Sergiu Gabriel Tabacaru (cls. a XI-a A), a obtinut “Mențiune” la etapa…

- Trei mențiuni obținute de elevii gorjeni la Olimpiada Naționala de Lingvistica 2023, care s-a incheiat de curand. Lotul județului Gorj a fost format din șapte elevi care au reprezentat județul cu succes. Performanțele au fost obținute de: – Vlad Dorian Vulpe, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Targu…

- Sambata, 18 martie, in Baia Mare și Satu Mare s-a desfașurat faza eparhiala a olimpiadei de religie greco-catolica. In Baia Mare, concursul a fost gazduit de școala Episcopiei greco-catolice de Maramureș, Școala „Ep. Dr. Alexandru Rusu”, iar la Satu Mare, de Colegiul Național „Ioan Slavici”. Au participat…

- In acest final de saptamana, mai precis sambata, 18 Martie 2023, va avea loc olimpiada de religie greco-catolica, faza județeana, ca in fiecare an proba urmand a se ține in Baia Mare și la Satu Mare. Potrivit Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș, in Baia Mare, concursul se organizeaza la școala „Ep.…

- In perioada 20-24 februarie 2023, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, in parteneriat cu Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare, a organizat Tabara de pregatire a lotului județean de matematica 2023, la care au participat cei mai buni elevi de nivel gimnazial, pe care ii are județul Satu Mare,…

- Bistrița va fi orașul care va gazdui ediția 25 a concursului interjudețean de matematica și inforomatica. Sunt așteptați peste 400 de participanți. Consiliul Județean aloca aproape 40.000 de lei pentru premiile ce vor fi acordate. In perioada 24 – 26 martie, la Bistrița, se va desfașura a 25-a ediție…