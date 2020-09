Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, rectorul Universitații de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București, a fost ales vineri pentru inca un mandat la conducerea Consiliului Național al Rectorilor (CNR). Mihnea Costoiu, rectorul de la Universitatea Politehnica din București, a fost ales secretar general, anunța…

- Deputatul Sorin Moldovan (PNL) i-a luat joi apararea lui Sorin Cimpeanu dupa ce a fost acuzat de Remus Pricopie, rectorul SNSPA, ca ocupa ilegal functia de presedinte al Consiliului National al Rectorilor.Citește și: EXCLUSIV - Troc avansat in PSD: Locuri eligibile la parlamentare, la schimb…

- Remus Pricopie, rectorul SNSPA, il acuza pe deputatul Sorin Cimpeanu, rector USAMV Bucuresti, ca ocupa ilegal functia de presedinte al Consiliului National al Rectorilor, dupa ce mandatul i-a incetat in luna mai. Pricopie afirma ca situatia este perpetuata din interese de partid, iar legea a devenit…

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor (CNR), Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca problema deschiderii caminelor studentesti este extrem de acuta, noteaza Agerpres.Asta in condițiile in care anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus, vor fi cazați mai puțini studenți in camine, iar unele…