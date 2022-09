Listarea la Bursa a celor 20% din acțiunile Hidroelectrica de catre Fondul Proprietatea risca sa provoace, in scurt timp, o pierdere a calitații de acționar majoritar a statului roman, atrage atenția prof.dr. Mircea Coșea. Acesta cere amanarea listarii acțiunilor, mai ales ca ne aflam intr-un moment de criza, și renegocierea PNRR, prin care Romania s-a […] The post Prof. Coșea: Statul risca sa piarda controlul acțiunilor la Hidroelectrica first appeared on Ziarul National .