- Pentru a doua zi consecutiv, Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” Iasi a inregistrat 350 de prezentari in 24 de ore, stabilind un record pentru acest an. ”In prima zi au fost doi pacienți cu insolație, 73 și 75 de ani, ambii cazuți in mediu exterior și in condițiile…

- Dupa furtunile puternice de zilele trecute, vremea se schimba radical. Revine canicula. Un val de aer tropical va aduce iar in țara noastra temperaturi sufocante. Meteorologii anunța ca de luni vom avea peste 35 de grade Celsius. Alina Șerban, meteorolog ANM: O masa de aer tropical se extinde și se…

- Odata cu incheierea unui an școlar, parinții incep sa iși faca griji pentru cum va arata urmatorul. Parinții elevilor din clasa a III-a, de la Școala Gimnaziala „Alexandru cel Bun” din Iași, sunt nemuțumiți de programul de invațare impus de școala, intrucat copiii de doar 9-10 ani ar urma sa mearga…

- PREMIU… Barladeanul Cristian Albu a castigat medalie de argint la Salonul International de Creativitate si Inovatie „Euroinvent 2024”, desfasurat la Iasi, in perioada 6-8 iunie. „Proiectul meu s-a numit „Foldable Aerodynamic wing with roof function for cars” si a fost apreciat pentru metoda de a folosi…

- In urma analizei realizate la nivelul județului Iași cu privire la modul de indeplinire a misiunilor desfașurate in contextul alegerilor europarlamentare și locale, va pot confirma ca atat in timpul orelor de votare, cat și pe parcursul nopții, dupa inchiderea secțiilor de vot, a fost menținut același…

- Doua dintre victimele exploziei produse vineri la magazinul Dedeman din Botosani, internate la Spitalul Floreasca, sunt in continuare in stare grava. Alti doi pacienti, internati la Iasi, au fost detubati, insa starea unuia dintre ei e instabila. Numarul total al victimelor exploziei este 15, opt dintre…

- Accidentul care a avut loc joi seara in zona Belvedere a fost dezbatut intens pe rețelele de socializare din Iași. In accident au fost implicați o șoferița care conducea un autoturism Mercedes și un motociclist. Cei doi circulau catre CUG, iar accidentul a avut loc in fața bisericii catolice. Accidentul…

- Peste 80 de studenti din 27 de universitati din 9 țari se afla in aceasta perioada la Iasi pentru a participa la concursul ,,SEEMOUS 2024 – 18th South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students”. Cea de-a XVIII-a ediție a competitiei de matematica din Europa de Sud-Est pentru studenti…