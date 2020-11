Stiri pe aceeasi tema

- Candidata Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, ar fi castigat al doilea tur al scrutinului prezidential din Republica Moldova, conform rezultatelor exit-poll-ului realizat de compania "Intellect Group" in colaborare cu asociatia SPERO si ale after-poll-ului telefonic realizat de Comunitatea…

- Urnele s-au inchis in Republica Moldova in cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Potrivit rezultatelor de tip exit-poll realizat de Compania „Intellect Group” in colaborarea cu asociația SPERO rezultatele ar fi astfel: Maia Sandu - 54,8 Igor Dodon - 45,2%

- Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, care se desfasoara duminica avandu-i candidati pe opozanta Maia Sandu, lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) si presedintele in exercitiu Igor Dodon, sustinut de Partidul Socialistilor, este reflectat pe larg de agentiile…

- Candidatul independent la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Igor Dodon, a criticat-o dur pe contracandidata sa, șefa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, dupa ce aceasta a caștigat primul tur de scrutin. „Stimati concetateni, eu va indemn sa fiti foarte atenti la toate…

- R. Moldova: Maia Sandu, a caștigat primul tur al alegerilor prezidențiale Maia Sandu. Foto: Arhiva/ Radio Chisinau Candidata opozitiei din Republica Moldova, pro-europeana Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate a câștigat…

- Lidera Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, si presedintele in exercitiu, Igor Dodon, se vor intalni in turul doi in alegerile prezidentiale din Republica Moldova. Asta dupa ce cei doi concurenti electorali au obtinut cele mai multe voturi in scrutinul din 1 noiembrie.