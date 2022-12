Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani apeleaza la produsele congelate din lipsa de timp. Gospodinele adora sa achiziționeze astfel de alimente pentru momentele in care sunt pe fuga, dar vor totuși sa prepare masa celor dragi. Din pacate, nu toate sunt o alegere fericita. Specialiștii au adus in prim-plan produsul congelat pe…

- Produsul de la LIDL pentru care romanii vor sta la coada. Gospodinele se vor bucura sa auda oferta disponibila in toate unitațile comerciale ale lanțului de retail german. Aparatul va fi de mare ajutor in bucatarie și se vinde la un preț foarte mic, in comparație cu costurile produselor asemanatoare…

- Unul din cele mai importante momente ale Sarbatorilor de iarna este Bradul de Craciun. Mirajul este unul pe masura momentului, iar familia se strange de fiecare data in jurul lui. Dar, prețurile din ziua de azi, din pacate, fac ca și acest moment unic sa devina extrem de scump. De ce spunem asta? Pentru…

- Produsul LIDL care a șocat clienții. Un detaliu de pe ambalajul produselor de carne expuse la vanzare in supermarketurile lanțului german de retail Lidl a atras atenția consumatorilor care au vrut sa le cumpere. Masura neobișnuita a fost introdusa de catre reprezentanții magazinelor dupa ce a fost semnalat…

- Lidl retrage de la vanzare un lot de chifteluțe de cod, suspect ca a fost contaminat cu bacteria Listeria Monocytogenes. Clienții care au cumparat produsul sunt rugați sa nu il consume. Producatorul Jeka Fish recheama preventiv produsul „Sødergaarden Chifteluțe de cod, in stil scandinav 340g“ (cod de…

- Pe vremea cand eram mici, parinții ne spuneau sa mancam acest produs, pentru ca ne va face mai puternici. Din pacate, conform informațiilor ANSVSA, a devenit riscant și acest aliment de baza. Conform inspectorilor au fost depistate contaminari cu virusul hepatitei A, iar produsul retras de urgența.…

- Campionatul Mondial de fotbal 2022 incepe de 20 noiembrie, iar organizatorii se lauda ca au vandut cea mai mare parte a biletelor. Directorul de operațiuni al acestui turneu este convins ca tribunele vor fi pline. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a precizat ca s-au vandut și 240.000 de „pachete…

- Produsul retras de urgența din Decathlon. S-a intamplat in Germania, in urma detectarii unei deficiențe de gust și miros in cazul unei bauturi intens vandute clienților. Retailerul și producatorul francez de echipamente fitness și imbracaminte sportiva asigura comercializarea a 35.000 de articole sportive…