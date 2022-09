Produsul retras imediat din magazinele Lidl. Este alertă alimentară, trebuie aruncat de urgenţă! O serie de comercianți cu amanuntul de top, inclusiv Lidl, au retras de urgența o serie de produse. Daca ați cumparat din aceste produse, returnați-le imediat, este mesajul retailerului german Lidl. Anunțul a fost publicat și de cei de la ANSVSA pe site, fiind vorba de produse din gama de deserturi. ANSVSA anunța care este […] The post Produsul retras imediat din magazinele Lidl. Este alerta alimentara, trebuie aruncat de urgenta! appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

