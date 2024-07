Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2024 a fost de 416,318 miliarde lei in preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 0,4% fata de trimestrul IV 2023 si in crestere cu 1,8% fata de trimestrul I 2023, arata datele provizorii (1) publicate de Institutul…

- Banca UBS Group A.G., din Elveția, a anunțat un venit net de 1,8 miliarde dolari, in trimestrul unu 2024, rezultat care a depașit așteptarile investitorilor, dupa procesul de preluare a Credit Suiss, in 2023, intr-o tranzacție de 3,23 miliarde dolari. Potrivit canalului de YouToube al Reuters, UBS va…

- Romanii au cumparat mai multe mașini second-hand. Cat au crescut inmatricularile noi de la inceputul anului Romanii au cumparat mai multe mașini second-hand. Din datele Institutului Național de Statistica, inmatricularile noi la aceasta categorie a crescut cu 4,5% fața de primul trimestru al anului…

- Produsul intern brut estimat pentru anul 2023 a fost, ca serie bruta, de aproape 1.605,6 miliarde lei preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 2,1% fata de anul 2022, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat, transmite AGERPRES . In trimestrul IV, Produsul Intern Brut…

- Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul IV 2023 a fost de 420,72 miliarde lei preturi curente, in scadere – in termeni reali – cu 0,5% fata de trimestrul III 2023 si in crestere cu 1,1% fata de trimestrul IV 2022, arata datele provizorii (2) publicate marti de Institutul…