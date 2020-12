Produsul ieftin cu care Adelina Pestrițu își albește dinții: ”E un truc din moşi strămoşi” Poate nu știați, dar Adelina Pestrițu iși albește dinții cu bicarbonat de sodiu. Astfel ca vedeta a dezvaluit ca are mare grija d edantura sa, ca merge la stomatolog des, dar ca nu da o avere pe produse de albire, ci folosește acest ingredient care este foarte ieftin. Produsul ieftin cu care Adelina Pestrițu iși […] The post Produsul ieftin cu care Adelina Pestrițu iși albește dinții: ”E un truc din mosi stramosi” appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

