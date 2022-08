Produsul de bază care se va scumpi semnificativ în această toamnă. Mulţi nu îl vor mai cumpăra Inflația lovește din ce in ce mai tare, iar specialiștii anunța scumpiri semnificate din toamna la anumite alimente. Pe langa faptul ca s-au scumpit foarte mult gazele și electricitate, urmeaza sa creasca prețurile și la mancare. Ce alimente se vor scumpi din toamna Din toamna ne așteapta noi scumpiri la alimentele de baza. Cele mai […] The post Produsul de baza care se va scumpi semnificativ in aceasta toamna. Multi nu il vor mai cumpara appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu doar electricitatea si gazele se scumpesc, ci si mancarea. Din toamna, ne asteptam la un nou val de cresteri de preturi la alimentele de baza. Printre cele mai mari scumpiri vor fi la lactate, iar producatorii se tem ca vor avea pierderi uriase, pentru

- Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este de 15,0%, arata datele publicate azi de Institutul Național de Statistica. Rata anuala a inflatiei ajunsese la 15,1% in luna iunie, potrivit Economedia. Continue reading Inflația a ajuns la 15% pe an, incetinind ușor ritmul…

- Adrian Negrescu, analist financiar, a explicat, la TVR Info, marți, ce urmeaza in perioada urmatoare, dupa ce inflația a luat-o accentuat pe o panta crescatoare, romanii fiind afectați din ce in ce mai puternic de scumpiri, iar firmele intampina probleme financiare greu de depașit.

- Fiermii care au culturile distruse avertizeaza romanii ca din cauza secetei, toamna anului 2022 va aduce cu sine un nou val de scumpiri. Astfel, un litru de ulei ar putea costa cu pana la 5 lei mai... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inflația in continua creștere ii face pe oameni mai ingrijorați cu fiecare inceput de luna. Deja unele majorari de prețuri s-au anunțat pentru 1 iulie, iar altele se discuta in coaliția de guvernare. „Vom avea un varf de inflație in aceasta vara, dar sa nu ne așteptam ca prețurile sa revina pe un fagaș…

- Benzina si motorina se scumpesc intr-un ritm accelerat. Sortimentele superioare au trecut deja de 9 lei si se apropie chiar de 10 lei pe litru. Fata de vara trecuta, un plin este acum mai scump chiar si cu 150 de lei.

- Rata anuala a inflatiei din Romania a urcat la 14,5 % in mai, de la 13,8% in aprilie, indica datele transmise vineri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, cea mai mare scumpire, de peste 86%, se inregistreaza la gaze naturale.

- Ne așteapta o vara cu scumpiri de pana la 20%: Estimarile specialiștilor in economie Ne așteapta o vara cu scumpiri de pana la 20%: Estimarile specialiștilor in economie Specialiștii in economie dau vești proaste romanilor. Potrivit acestora ne așteapta o vara cu prețuri tot mai mari in magazine, cu…