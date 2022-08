Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Actul normativ prevede majorarea valorii tichetelor de masa pe care angajatorii le pot oferi salariaților, de la 20 de lei la…

- Avand in vedere relaxarea care s-a instaurat pe plan mondial, din punct de vedere epidemiologic, din ce in ce mai multe persoane au inceput sa achiziționeze din nou produse din mediul offline și nu din cel online. Acesta este momentul ideal pentru oamenii de afaceri care activeaza in domeniul vanzarilor…

- Presedintele Consiliului Judetean ajunge in fata judecatorilor. Dupa o ancheta desfasurata pe parcursul unui an si jumatate, Costel Alexe a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita si instigare la delapidare. Alaturi de acesta, va fi judecat, pentru dare de mita, delapidare si…

- Liderul iesean continua activitatile de voluntariat in timpul liber, indreptate in ultima vreme spre refugiatii ucraineni. Zilele trecute, Filip Havarneanu a livrat un nou lot de materiale, mergand personal in Ucraina. De aceasta data, transportul umanitar a cuprins truse de prim ajutor, medicamente,…

- Batalia pentru Severodonețk continua, iar evacuarea civililor a fost intrerupta, miercuri, din cauza bombardamentelor. Explozii s-au inregistrat și in regiunea Herson, unde cel puțin doi civili au fost uciși și șapte au fost raniți, intr-un atac cu bomba. Kievul anunța, prin vocea unui ministru din…

- Cadavrele, despre care exista temeri ca ar aparține jurnalistului britanic Dom Phillips și expertului indigen brazilian Bruno Pereira au fost gasite in Amazon, la o saptamana de la dispariția lor. Ambasadorul Braziliei in Marea Britanie a dat vestea familiei lui Phillips, prin telefon, luni dimineața,…

- Cine n-a auzit de azbociment, de placile de acoperis fabricate din acest material? Este un amestec cu mult ciment si putin azbest sub forma de fibre. Rezista bine in toate conditiile meteo si la foc. E plina Romania de asemenea acoperisuri, iar la Piatra-Neamt putem vorbi de o inconfundabila si statornica…

- Centrul Comercial Filexpo vine in intampinarea firmelor care vor sa fie mai vizibile și astfel sa-și creasca vanzarile, cu un spațiu expozițional exterior de 4.500 de metri patrați. Locația de pe șoseaua de centura, care este intens tranzitata, pune la dispoziție și 200 de locuri de parcare. Centrul…