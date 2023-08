Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cu mai multe case vor plati un impozit nou, respectiv impozitul pentru deținerea mai multor proprietați. Se ajunge la situația in care cei care au o casa oricat de scumpa nu platesc impozit nou, dar cei care au mai multe platesc.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat marți, intr-o intervenție pentru B1 TV ca Ordonanța de limitare a adaosului comercial in momentul de fața funcționeaza și ca retailerii au inceput sa scada prețurile la produsele de baza. „Romanii, incepand de astazi, vor gasi prețuri mai mici la produsele…

- TAXE NOI INTRODUSE DIN SEPTEMBRIE:-1% din cifra de afaceri pentru marile companii-taxa de 15% pentru companiile care duc profitul in strainatate-contribuția la sanatate in agricultura și construcții (10%)-reținerea contribuției la sanatate pentru tichetele de masa-1% pentru cladiri rezidențiale (sageata…

- Lidl este unul dintre magazinele preferate ale romanilor, oferta variata de produse și prețurile imbatabile fiind doua dintre motivele principale pentru care aceștia aleg sa treaca pragul retailerului german. Descopera lista cu produsele sub 5 lei care apar joi, 29 iunie, in toate magazinele Lidl Romania.…

- Ratele la creditele in euro vor putea creste din nou. Banca Central Europeana a majorat dobanda cheie, iar indicele Euribor este asteptat sa inregistreze si cea de-a opta crestere succesiva.

- Romanii au virat 16,9 miliarde de euro la Pilonul II de pensii administrate privat in 15 ani de funcționare a acestui sistem, iar caștigul obținut de fondurile de pensii, dupa scaderea comisioanelor de administrare este in prezent de 5 miliarde de euro, a anunțat marți APAPR, asociația care reprezinta…

- Lidl Romania va pune in vanzare niște produse mai mult decat interesante incepand cu Ziua Copilului. Așadar, care sunt produsele de la LIDL la preturi foarte mici care intra de joi, 1 iunie 2023, in magazine. Toti romanii le vor in perioada asta. Ce produse interesante pune Lidl in vanzare incepand…

- Soferii vor putea plati taxe mai mare, in functie de categoria mașinii si clasa de poluare a acesteia, incepand din anul 2026, potrivit Antena 3. Este vorba despre un nou proiect de lege, aflat in dezbatere la Ministerul Transporturilor (MT), si care propune un nou sistem de calcul și de stabilire…