Incepand de joi, 25 iulie, intra in vigoare o noua lege in Romania care impune restricții stricte asupra vanzarii de alcool, tutun și bauturi energizante catre minori. Conform noilor reglementari, toți clienții care doresc sa achiziționeze aceste produse vor fi obligați sa prezinte buletinul pentru a confirma ca au implinit varsta legala de 18 ani. […] The post Produsele pe care le poți cumpara doar cu buletinul. Legea intra in vigoare de azi, 25 iulie appeared first on Puterea.ro .