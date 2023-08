Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,4% in iunie, de la 7,1% in mai, in timp ce Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Miniștrii Agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia, Moldova și Ucraina se reunesc la Varșovia pentru prelungirea masurilor preventive ale UE privind anumite produse originare din Ucraina.

- Direcția Principala de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev informeaza, intr-un mesaj publicat sambata, ca rușii transporta mine și explozibili pe teritoriul centralei nucleare Zaporojie. ”Invadatorii continua sa mineze Centrala Nucleara Zaporijie și instalațiile de pe teritoriul centralei.…

- Romania conduce in topul tarilor europene in privinta numarului de accidente rutiere, cu circa 400.000 de accidente rutiere in fiecare an, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).Potrivit UNSAR, pentru fiecare accident, in Romania se platesc…

- Baja Satu Mare a readus o data cu ediția din 2023 echipaje din peste 5 țari, nume importante ale Rally Raid-ului Mondial venite din Cehia, Polonia, Slovacia, Chile, Ungaria și Romania concurand timp de 2 zile pe spectaculoasele trasee de macadam nisipos din jurul Careiului, respectiv pe proba spectacol…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a participat, la inceputul lunii iunie 2023, la conferința Regulators Days, care a avut loc in Croația, la Opatija. Evenimentul, la care au participat autoritați de supraveghere din Croația, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bulgaria și Romania,…

- Traim mama paradoxurilor in ceea ce privește tariful practic de țara noastra la gaze și energie. Deși avem producție interna de gaze de 60% și producție interna de energie de aproape 90% și vindem vecinilor energie la preț de nimic și cu o lege de compensare și plafonare in vigoare, suntem potrivit…

- Agricultorii romani au participat, astazi, la Bruxelles, la un protest de doua ore al fermierilor din tarile Europei Centrale si de Est, nemultumiti de problemele si dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agroalimentar. Acestia denunta faptul ca regiunea este inundata de produse ucrainene,…