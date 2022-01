Produsele IKEA se vor scumpi. Prețurile cresc mai ales în Europa și America de Nord Ikea a anuntat ca din 2022 va majora preturile produselor din magazinele sale din intreaga lume cu 9% in medie, din cauza problemelor de transport si a celor din lanturile de aprovizionare, se arata intr-un comunicat al Ingka Group, care detine 90% din magazinele de mobila Ikea, transmit AFP si Reuters. Preturile mai ridicate, provocate de majorarea costurilor de transport si a celor cu materiile prime, se vor simti in special in America de Nord si in Europa. Cresterea medie globala a preturilor in magazinele Ikea va fi de 9%, dar variaza de la tara la tara, din cauza inflatiei,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul Ikea a anuntat, vineri, ca din 2022 va majora preturile produselor din magazinele sale din intreaga lume cu 9% in medie, din cauza problemelor de transport si a celor din lanturile de aprovizionare, se arata intr-un comunicat al Ingka Group, care detine 90% din magazinele de mobila Ikea, transmit…

- Ikea a anuntat ca din 2022 va majora preturile produselor din magazinele sale din intreaga lume cu 9 in medie, din cauza problemelor de transport si a celor din lanturile de aprovizionare, se arata intr un comunicat al Ingka Group, care detine 90 din magazinele de mobila Ikea, transmit AFP si Reuters.Preturile…

- Ikea a anuntat ca din 2022 va majora preturile produselor din magazinele sale din intreaga lume cu 9% in medie, din cauza problemelor de transport si a celor din lanturile de aprovizionare, se arata intr-un comunicat al Ingka Group, care detine 90% din magazinele de mobila Ikea, transmit AFP si Reuters,…

- Ikea a anuntat ca din 2022 va majora preturile produselor din magazinele sale din intreaga lume cu 9% in medie,se arata intr-un comunicat al Ingka Group, care detine 90% din magazinele de mobila Ikea, transmit AFP si Reuters.

- Creșterea prețurilor la petrol se face resimțita pe tot cuprinsul Europei, in contexul in care barilul a ajuns deja la 80 de dolari. In Franța, litrul de motorina valoreaza in medie 1,55 euro, fața de 1,53 saptamana trecuta. Benzina SP95 a ajuns la 1,65 euro pe litru, o creștere de peste 2 cenți. In…

- Polonia va acorda consumatorilor subventii de 1,5 miliarde de zloti (380 milioane de dolari) in urma cresterii preturilor la energie, a anuntat Ministerul Mediului, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze naturale au urcat cu peste 300% din ianuarie, din cauza nivelului redus al stocurilor,…

- Germania va reduce cu 42,7% suprataxa pe energie perceputa consumatorilor pentru sprijinirea energiei regenerabile, pentru a ajuta gospodariile sa faca fata cresterii preturilor la energie, au anuntat vineri operatorii de retea, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze naturale au…

- Prețul gazelor a explodat: este cu 900% mai mare fața de anul trecut. Ministrul Energiei anunța cand va incepe sa scada Prețul gazelor a atins un nou record luni in Europa din cauza temperaturi mai reci și a preocuparilor legate de stocurile scazute, scrie Reuters. Pe Bursa Romana de Marfuri prețul…