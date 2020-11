Plata cu cardul la curier a fost cu 25% mai utilizata fata de luna precedenta, in vreme ce modalitatea de plata cu cardul online a fost preferata in cazul a 45% din numarul total de comenzi. De asemenea, reprezentantii companiei de curierat anunta o crestere cu 81% fata de precedentul Black Friday a livrarilor in dpdBox, lockerele celor de la DPD Romania Home & Deco, jucariile si articolele pentru copii sunt categoriile de produse aflate in topul livrarilor. Urmeaza produsele cosmetice si fashion, cartile si articolele sportive. In topul livrarilor s-au mai aflat electronicele, produsele de birotica…