Produsele din tutun încălzit cu arome, interzise în România ​Produsele din tutun incalzit, care conțin arome „in oricare dintre componentele lor, cum ar fi filtrele, hartiile, ambalajele, capsulele sau orice caracteristica tehnica care permite modificarea mirosului sau a gustului produselor din tutun, precum si modificarea intensitații arderii lor”, vor fi interzise in Romania, prevede o Ordonanța de Urgența adoptata joi. De asemenea, produsele din […] The post Produsele din tutun incalzit cu arome, interzise in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

