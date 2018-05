Produsele din tutun, 6% din exportul de bunuri de larg consum in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul I 2018, resursele de energie primara au crescut cu 5,4%, iar cele de energie electrica - cu 0,5% fata de trimestrul I 2017. Consumul de energie electrica a crescut cu 2,7%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Principalele resurse de…

- Inflatia medie anuala, pe indicele armonizat UE, ar putea accelera de la 1,1% in 2017 la 3,4% anul acesta, potrivit scenariului propus de Banca Transilvania, care previzioneaza decelerarea acestui indicator spre valori medii anuale de 2,9%, respectiv 2,6% in 2019 si 2020. “Perspectivele…

- Resursele de energie primara au crescut in primele doua luni ale anului cu 1,3%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 1,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Resursele de energie primara au crescut…

- Rata anuala a inflatiei a accelerat in februarie la 4,7%, dupa ce in ianuarie a fost de 4,3%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Rate anuale de inflatie mai mari de 4% nu au mai fost consemnate din 2013. Preturile de consum au crescut cu 0,3% fata de…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul in magazinele clasice au scazut per ansamblu cu 25,3% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar in comertul online livrarile au crescut cu 0,8%, reiese din datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Mediafax.Fata de ianuarie 2017,…

- Inflatia din luna februarie anuntata de Institutul National de Statistica (INS), de 4,3%, are la baza cresterea preturilor administrate, respectiv la combustibil, energie electrica, energie termica si gaze, a afirmat, joi, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Romania a exportat, in primele 11 luni din 2017, carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de carne…

- Institutul Național de Statistica a publicat datele privind evoluția cantitații de lapte de vaca colectat de unitațile procesatoare, in baza cercetarilor statistice lunare privind producția de lapte și produse lactate. Conform acestor date, cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatațiile…