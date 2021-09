Stiri pe aceeasi tema

- Johnson & Johnson a transmis miercuri ca, potrivit unui studiu, o doza suplimentara din vaccinul sau anti-Covid ofera o crestere „rapida si puternica" a numarului de anticorpi, atunci cand este administrata celor care au primit serul. Potrivit nbcnews.com, datele preliminare arata ca in cazul oamenilor…

- Food and Drug Administration (FDA), organismul american de reglementare a medicamentelor si alimentelor, a modificat saptamana trecuta autorizatiile de utilizare de urgenta pentru serurile Moderna si Pfizer/ BioNTech pentru a permite celor cu sisteme imunitare slabite sa primeasca a treia doza. Este…

- Oficialii din sanatate si expertii medicali americani este asteptat sa recomande ca cei mai multi americani eligibili spre a fi vaccinati anti-Covid ar trebui sa primeasca o doza suplimentara la opt luni dupa cea de-a doua doza, potrivit unor surse citate de nbcnews.com și news.ro. Liniile directoare,…

- BioNtech și Pfizer au dezvoltat un vaccin Covid-19 impotriva variantei Delta și vor sa-i verifice in curand eficiența. Anuntul a fost facut de producatori, potrivit G4media . Noul vaccin adaptat a fost fabricat in Mainz, iar compania farmaceutica intenționeaza sa inceapa testarea in august, scrie editia…

- Persoanele vacccinate anti-Covid cu serul Johnson & Johnson, administrat intr-o singura doza, ar putea fi nevoite sa mai faca un vaccin de rapel cu unul dintre vaccinurile pe baza de ARN mesager Pfizer / BioNTech sau Moderna, pe masura ce varianta Delta, mai contagioasa, devine dominanta, sunt de parere…

