- Jennifer Aniston are 51 de ani și se straduiește sa arate tanara, folosindu-se de un produs ieftin și… interesant. Actrița din serialul „Prietenii tai” folosește vaselina! Aceasta se da, cu regularitate, in fiecare seara, sub ochi cu vaselina pentru a-i oferi o piele fara imperfecțiuni. De asemenea,…

- Printesa Beatrice a Marii Britanii, fiica cea mare a printului Andrew si a ducesei de York, Sarah, s-a casatorit cu logodnicul sau, Edoardo Mapelli Mozzi, vineri, la Palatul Windsor, in cadrul unei ceremonii restranse la care a participat și bunica ei, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, relateaza…

- „Netratata sau nebagata in seama, inflamatia devine mai puternica, cosurile mai prezente si mai greu de controlat”, semnaleaza Dana Sota care ofera tipsuri de ingrijire a pielii acoperite de masca de protectie. Spray-ul cu apa termala ar trebui sa fie un accesoriu de nelipsit din geanta fiecarei…

- Dana Sota, expert in beauty, supranumita de cei din domeniu ca fiind un beauty guru, ofera tipsuri de ingrijire a pielii acoperite de masca de protecție intr-un articol de pe blogul ei. „Este obligatoriu sa purtam masca, insa haideși sa avem grija de pielea de sub ea, pentru ca este un obicei nou cu…

- Iți dorești un bronz auriu și o piele fina ca atunci cand tocmai te-ai intors dintr-o vacanța exotica? Loțiunile autobronzante sunt un mod extrem de eficient de a te bronza fara efectele daunatoare ale expunerii la razele UV. Ce continue o crema autobronzanta și cum acționeaza asupra pielii tale? Principalul…

- Aerul poluat, soarele, stresul, toate acestea iți afecteaza tenul. Pielea de pe fața are nevoie de tratament suplimentar pentru a se menține sanatoasa și stralucitoare mai mult timp. E vara și mai mult ca niciodata trebuie sa ai grija de ten. O metoda care funcționeaza de minune este sauna faciala.…

- Cea de-a 94-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a a fost marcata sâmbata printr-o versiune redusa a ceremonialului militar traditional „Trooping the Colour” (defilarea drapelului), ce s-a desfașurat la castelul regal Windsor, și nu în centrul Londrei, cu mii de oameni în…

