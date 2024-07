Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Mitoșeru se pregatește sa revina pe micul ecran alaturi de Grațiela Duban, insa inaintea de premiera noului sezon „Se striga darul”, el a plecat din țara. Prezentatorul de la Kanal D a vrut sa iși incarce bateriile departe de Romania.Mihai Mitoșeru s-a intors din vacanța plin de forțe proaspete…

- Cele doua tinere care au fost ucise de viitura in Italia vor fi inmormantate in Romania. „Ce ma doare cel mai tare este ca toata lumea a facut fotografii si inregistrari video, dar nimeni nu s-a miscat pentru a le salva. Nimeni”, a spus mama Patriziei pentru presa din Italia. Cele doua tinere, Patrizia…

- Ultima data cand Igor De Santis a candidat pentru functia de primar in Ingria, un mic sat inconjurat de paduri si munti in apropiere de Torino, a obtinut o victorie zdrobitoare. Dar se confrunta acum cu o provocare dificila in incercarea sa de a obtine un al patrulea mandat, dupa ce mama sa s-a alaturat…

- Legumele și fructele care se vand la taraba ar putea sa aiba etichete cu informatii clare despre provenienta lor, specie sau soi sau chiar despre locul in care au fost ambalate, daca este cazul. Masura este deocamdata doar la stadiul de proiect, pe care ANPC l-a supus dezbaterii publice. Conform Ordinului,…

- Un fenomen pe cat de spectaculos pe atat de rar a aparut in noaptea de vineri spre sambata cerul Romaiei. O puternica furtuna solara a stat la baza fenomenului, care a fost vizibil in Austria, Germania, Elveția și Italia. Fenomenul Aurora Borealis a avut o apariție spectaculoasa deasupra Europei. Spectatorii…

- Lucian Mihaltan, un roman de 36 de ani, rezident in orașul Flori din regiunea Emilia-Romagna (Italia), a ramas fara o mana in timp ce incerca sa arunce in aer un bancomat. Din primele cercetari ale carabinierilor a rezultat faptul ca jaful a fost pus la cale de o grupare de crima organizata de romani,…

- Uleiul de masline extra-virgin se gasește in magazinele din Romania la prețuri duble fața de cele pacticate in urma cu un an. Consultarea cataloagelor cu oferte și experiențele directe din supermarket arata ca un litru de ulei de calitate medie, importat din Italia, se putea gasi in urma cu un an la…

- Venetia a devenit primul oras din lume care a introdus un sistem de plata pentru vizitatori menit sa descurajeze turistii sa soseasca in perioadele de varf. Și nu este singurul loc din Italia care a introdus recent noi masuri menite sa incetineasca fluxurile turistice. Veneția Orasul lagunar a introdus…