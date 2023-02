Produsele alimentare care nu vor mai putea fi găsite în supermarketuri. Nu se mai produc, anunţ important pentru români Vești proaste pentru consumatori. Anumite produse alimentare vor disparea de pe rafturile magazinelor, deoarece comercianții nu mai pot susține costurile mari de producție, dar nici nu-și permit sa le scumpeasca. Multe companii au inceput sa reduca articolele mai puțin populare inca din pandemie, iar trendul caștiga teren. Ce produse alimentare dispar de pe rafturi Companiile […] The post Produsele alimentare care nu vor mai putea fi gasite in supermarketuri. Nu se mai produc, anunt important pentru romani appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lunga perioada in care piața imobiliara a cunoscut o creștere fara precedent, dupa criza din 2008, așa cum preziceam cu ceva vreme in urma, bula imobiliara se sparge in Romania. In acest moment piața este in declin, iar in aceste zile avem și un anunț important despre vanzarile de case in țara,…

- Deși Kaufland și Lidl fac parte din același grup, Schwarz, fratele mai mic a luat decizia de a aduce in oferta sa produse similare celor de la Lidl. Cu alte cuvinte, am putea spune ca retailerul Kaufland copiaza Lidl, prin produsele dorite de multi romani, la preturi bomba in magazinele din toata tara.…

- Veste foarte buna pentru romani! Persoanele vulnerabile primesc de la stat vouchere de 1.400 de lei pentru facturi. Acestea vor fi tiparite cu un cod de bare. Cand va intra prima tranșa de bani, dar și ce condiții trebuie sa indeplineasca cei ce vor beneficia de suma respectiva. Toate informațiile pe…

- Avem pentru tine un anunț important! Zilele astea au loc lichidari de stoc la Lidl inainte de Craciun. Așa ca, ar fi bine sa mergi in magazinele Lidl pentru ca deja romanii dau buzna in magazine. Motivul este unul extrem e simplu, preturile sunt mai mici ca niciodata. Anunț important! Lichidari de stoc…

- A fost facut un anunt important pentru romanii care se incalzesc cu centrale termice de apartament. Nu e de bine, Guvernul le-a pus gand rau dupa ce s-a luat masura extinderii campului de aplicare a pieței carbonului. Așadar, care este motivul pentru care romanii vor trebui sa bage mana și mai adanc…

- Incepand cu data de 19 decembrie 2022, intre orele 8.00 ndash; 14.00, la Clubul pentru pensionari situat pe strada Duiliu Zamfirescu nr. 4, va demara actiunea de distribuire a pachetelor cu ajutoare alimentare acordate in baza Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate ndash; POAD 2019…

- Vești proaste pentru romani. Clienții Electrica Furnizare au inceput sa primeasca notificari despre noile tarife practicate de companie incepand cu 1 ianuarie 2023. Potrivit contractului, tariful pentru un kwh va fi de 3,1 lei. Deocamdata, consumatorii trebuie sa plateasca intre 0,68 și 1,3 lei/kwh.…