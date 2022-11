Stiri pe aceeasi tema

Dupa prima luna de cand a repornit activitatea, Casa de Comerț Agroalimentar Unirea a incheiat contracte-cadru cu peste 50 cooperative și producatori agricoli. Potrivit Ministerului Agriculturii, in ultima luna, au fost incheiate contracte pentru livrarea a peste 140 de tone de produse agroalimentare…

Romania ar putea scapa de deșeuri și, in același timp, sa devina independenta din punct de vedere energetic. Iuliean Horneț, inventatorul care scoate energie din gunoi, susține ca proiectele ii sunt blocate

Editorial: Nu va este rușine, stimați aleși, sa va uitați in ochii oamenilor carora le promiteți și luna de pe cer, dar nu le livrați nimic?

Cine ii oprește pe șmecherii din Energie care au inceput jaful de toamna in facturi? Ludovic Orban, planul de salvare a țarii: cine ii oprește pe șmecherii din Energie care au inceput jaful de toamna? – Romania suverana, cu Alexandra Pacuraru, ora 20:50

Este alerta in toate magazinele unui supermarket celebru din Romania, dupa ce au fost depistate napolitane care conțin Salmonella. Dupa anunțul facut de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), au fost vizate toate magazinele din țara.

Romania are o treime din apele termale și minerale ale Europei! Comoara geotermala din subsolul județului Ilfov, exploatata in interes personal – caracatița ajunge la cel mai inalt nivel! Culisele statului paralel, ora 18

Zacamantul de la Caragele, spun specialiștii, poate asigura consumul Romaniei pentru doi ani. Jurnalistul Dan Bucura: Romania ar putea face bani din rezervele de gaze. In schimb, ni se vinde himera din Marea Neagra

INHGA a emis, duminica, mai multe atentionari Cod galben de inundatii pentru raurile mici din mai multe județe. Inundații in Romania! Cod galben pe rauri din 12 judete – Zonele vizate