Produse IKEA, numite după destinaţii turistice din Suedia Bolmen: peria ta de toaleta. Toftan: coșul de gunoi. Misterhult: lampa ta din bambus. Aceste nume pe care IKEA le ofera produselor de uz casnic sunt numite dupa destinații celebre din Suedia. Autoritatile suedeze au demarat o campanie de marketing, nemultumite ca lantul de magazine IKEA asociaza numele unor destinatii turistice celebre din tara cu […] The post Produse IKEA, numite dupa destinatii turistice din Suedia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

