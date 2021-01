Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 23.000 de fiole si comprimate aflate pe lista substantelor dopante cu grad de mare risc, in valoare de aproximativ 1,3 milioane lei, au fost descoperite de politistii de frontiera din cadrul PTF...

- Aproximativ 14.000 de produse susceptibile a fi contrafacute, respectiv haine, incaltaminte si articole de marochinarie, au fost descoperite de politistii de frontiera la Zimnicea, intr-un autocamion condus de un cetatean roman care incerca sa le introduca in tara, informeaza Politia de Frontiera intr-un…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat un cetatean roman și unul bulgar care au incercat sa introduca ilegal in țara 3.353 bunuri inscriptionate cu numele unor marci protejate, susceptibile a fi contrafacute. In data de 04.11.2020, in intervalul…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Giurgiu au depistat un cetatean bulgar care a incercat sa introduca ilegal in țara peste 1.200 produse parfumerie, ce purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. In data de 01.11.2020, in jurul orei 16.30, polițiștii de frontiera din…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit peste 6.000 de articole pirotehnice pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca in țara, fara a deține autorizațiile necesare. In data de 01.11.2020, in jurul orei 18.15, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu au descoperit, in mai multe mijloace de transport, acoperita de varza si peleti, cantitatea de 9.000 kg de tutun vrac, in valoare de aproximativ 600.000 lei, informeaza un comunicat transmis duminica de catre Politia…