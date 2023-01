Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta, joi seara, ca a descoperit diferente in compozitia mai multor produse Fanta vandute in diverse state europene, mentionand ca, daca a fost incalcata legislatia si va fi dovedit dublul standard, atunci compania producatoare risca o amenda…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca a extins verificarile la furnizorii restaurantelor din zona Piata Alba Iulia din Capitala, fiind retrase de la consum circa 2,8 tone de carne.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) infiinteaza, incepand de luni, Comandamentul de iarna care, in premiera in acest an, va acoperi zone destinate vacantei de sezon din 6 zone ale tarii.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca a amanat pentru martie 2023 termenul pana la care restaurantele trebuie sa oferte informatii detaliate din meniuri. Initial, decizia urma sa intre in vigoare in decembrie, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat, vineri, descoperirea unor importante cantitati de deseuri din UE, care sunt vandute ca produse second hand in Romania. „Unii confunda tara noastra cu lada de gunoi a Europei”, spune președintele ANPC, Horia Constantinescu. ANPC…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat introducerea unei strategii prin care agentii economici pot cere sa fie controlati de comisarii institutiei, iar daca vor gasi nereguli, acestia nu vor fi sanctionati, ci au un termen sa remedieze deficientele constatate. Potrivit…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a efectuat, in perioada 7-19 octombrie, actiuni de control la 305 magazine Mega Image si a aplicat, in urma neregulilor constatate, amenzi de circa 5,5 milioane lei, informeaza ANPC printr-un comunicat. „Autoritatea Nationala pentru Protectia…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a comunicat, la mijlocul luni septembrie, ca produsele cu etichetele-semafor vor fi scoase de pe rafurile lanțurilor de supermarketuri de la 1 noiembrie, ceea a atras panica producatorilor, informeaza Europa FM . ANPC a transmis Asociației…