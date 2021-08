Stiri pe aceeasi tema

- Vinul vechi de 7 ani putea fi servit pe litoral sau in Delta Dunarii, alaturi de o friptura din carne expirata tot de atata timp. Inspectorii de la Protectia Consumatorului au gasit in congelatoare carne din 2014. Amenzile au ajuns la 500 de mii de lei doar in Delta.

