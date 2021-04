Produse de la stațiunile USAMV Cluj-Napoca în pragul Sărbătorilor Pascale: carne de miel, mușcate, stoloni de căpșun Mai multe produse de la fermele și stațiunile Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca vor intra in vanzare in magazinele proprii, pentru prima data in acest an, incepand cu data de 19 aprilie 2021. Intre aceste produse se numara carne de miel (pe baza de comanda), mușcate, stoloni de capșun remontant in ghivece suspendate și alte specii de flori sau plante aromatice. Astfel, la Sera Floricola din campusul universitații se vor pune in vanzare urmatoarele flori și rasaduri, produse de specialiștii de la Facultatea de Horticultura: mușcate clasice – 8 lei/buc;… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

