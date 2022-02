Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 1 Ploiesti au intocmit, luni, 14 februarie, un dosar penal pentru trafic de produse sau substante toxice, dupa ce o femeie a anuntat autoritatile ca a spart un termometru cu mercur in locuinta.Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, mercurul, care este o substanta toxica,…

- Compania olandeza Spyker a luat ființa in 1880 și a disparut in 1926. In epoca moderna, marca a revenit ca Spyker Cars, in 1999, și a lansat pe piața doua modele: Spyker C8 și Spyker C12. Din pacate, in 2014 (dupa mai multe incercari de o salva) compania și-a declarat falimentul, dar, dupa cateva luni,…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au aplicat, in perioada 20-22 decembrie, 222 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 563.170 de lei, pentru comert ilicit cu marfuri si produse contrafacute specifice sarbatorilor de iarna. Totodata, au fost indisponibilizate sau confiscate…

- Motorul de cautare online de moda www.glami.ro aduce date interesante despre categoriile de produse vizate pentru achizițiile de Craciun și Revelion. Exista cateva evoluții notabile dupa sezonul de Black Friday. Mai exact, pe toata acea durata, cumparaturile online s-au concentrat pe produse mai scumpe,…

- Doua tone de mușchi țiganesc și urechi de porc contaminate cu bacteria Listeria au fost retrase de la comercializare. Alimentele respective sunt produse și distribuite de o societate din Romania in mai multe state din spațiul comunitar, dar și in 10 județe din țara. Termenul de valabilitate al acestor…

- In aceasta saptamana, in jurul orei 12.30, politistii rutieri care desfasurau activitati de fluidizare a traficului in zona centrala a municipiului Buzau au fost alertati de catre angajata unei unitati farmaceutice cu privire la faptul ca un barbat ar fi sustras produse cosmetice si ar fi fugit. Angajata…

- A sosit luna cadourilor, iar cei mai multi dintre noi oferim daruri celor apropiati. De o atentie deosebita, in aceasta perioada, se bucura copiii. Autoritatile recomanda vigilenta in alegerea jucariilor pentru a evita anumite neplaceri sau chiar tragedii. Dulciurile si jucariile sunt cele mai dorite…

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, suceveanul Constantin Daniel Cadariu, a transmis un mesaj la unitate și solidaritate și i-a indemnat pe romani sa iși iubeasca țara și oamenii care se lupta pentru ea. „Sunt mandru ca sunt roman și voi fi mereu recunoscator țarii noastre pentru tot ceea ce…