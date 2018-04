Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce saptamana trecuta, plenul Senatului a aprobat infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), un proiect pe care actuala coalitie l-a sustinut si promovat inca din momentul preluarii guvernarii, presedintele ALDE Galati, Cristian Dima, si-a exprimat sustinerea pentru acest instrument…

- Retailerul german Lidl a retras din magazinele sale din Romania un produs in care, prin verificari interne, a depistat o toxina, cumparatorii care restituie produsul in magazin urmand sa iși primeasca banii inapoi. Este vorba de produsul „Camara Noastra Suc de mere și sfecla roșie, 2L”,…

- Situatia economica inregistrata la sfarsitul anului trecut in Romania a favorizat investitiile in domeniul imobiliar, perspectiva pentru acest an fiind de mentinere a acestui trend ascendent.Specialistii apreciaza ca Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene,…

- SearchNode este unul dintre cele mai performante motoare de cautare inteligenta a produselor în magazinul online care ajuta utilizatorul sa gaseasca aproape instantaneu ceea ce cauta, iar magazinul sa își creasca volumul vânzarilor. SearchNode este prezent pe piețele globale din…

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state este…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucuresti, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe interesul comun pentru consolidarea si dezvoltarea in continuare a dialogului politic si…

- Romanii prefera sa realizeze cumparaturile tot mai mult din mediul online. Cu o medie de 41% a numarului de vizite inregistrate de pe terminalele mobile, magazinele online din Romania au una dintre cele mai rapide creșteri din Europa Centrala și de Est.

- Ce ii putem oferi unui bebelus in afara de iubire, afectiune si atentie? Este o intrebare pe care noi, parintii de pici, ne-o punem zilnic. Universul unui bebelus cu varsta cuprinsa intre 0 si 12 luni este greu de inteles pentru noi, adulții. Insa, in ciuda complexitatii sale, exista numeroase studii…