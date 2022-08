Productivitatea, exceptand sectorul agricol, care masoara productia orara per lucrator, a scazut cu 2,5% fata de un an in urma. De asemenea, a scazut brusc in trimestrul al doilea, la o rata anualizata de 4,6%, dupa ce a coborat cu un ritm revizuit in sens ascendent, de 7,4%, in primele trei luni ale anului, arata raportul. Economistii chestionati de Reuters se asteptau ca productivitatea sa scada cu o rata de 4,7% in perioada aprilie-iunie. Schimbarile mari in componenta fortei de munca din SUA, ca urmare a pandemiei de COVID-19, au facut mai dificila masurarea cresterii productivitatii subiacente,…