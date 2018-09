Stiri pe aceeasi tema

- Declaratiile ministrului Agriculturii, Petre Daea, conform carora Romania a avut anul acesta productii record la grau, porumb si floarea-soarelui, au determinat prabusirea pretului cerealelor, a declarat, miercuri, Laurentiu Baciu, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat duminica faptul ca Guvernul PSD-ALDE este responsabil pentru criza pestei porcine africane din Romania, responsabilitati directe avand premierul Viorica Dancila, ministrul Agriculturii, Petre Daea, si directorul ANSVSA, Geronimo Branescu, scrie Mediafax."Vorbesc…

- In ciuda fenomenelor meteorologice schimbatoare, producția graului din vara anului 2018 a fost de 10,2 milioane de tone, cu aproximativ 200.000 de tone mai mult fața de 2017, atingand un nou maxim de producție, a declarat marți ministrul Agriculturii, Petre Daea.„Intr-un an cu mari probleme…

- "Utilizarea terminologiei legate de Holocaust in general si de Auschwitz in particular este dezastruoasa, pentru ca minimalizeaza atrocitatile Holocaustului. Pot intelege aceasta scapare a ministrului, care a incercat sa exprime ceva oribil despre ce se intampla, dar nu trebuia sa foloseasca aceasta…

- Federatia Oierilor de Munte din Romania ii ia apararea lui Petre Daea dupa declarațiile facute de ministrul Agriculturii, prin care facea o comparație intre victimele Holocaustului și porcii incinerati."Federatia Oierilor de Munte din Romania isi exprima dezacordul si totala indignare fata…

- Ambasada Statului Israel a transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca isi exprima "consternarea" si "dezamagirea" fata de afirmatiile ministrului Agriculturii, Petre Daea, "care a comparat sacrificarea...

- In toate magazinele, dar si in supermarketuri exista tomate romanesti, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a precizat ca intr-o ferma romaneasca a fost descoperita o rosie de 1.725 de grame. "Anul acesta, peste tot in Romania, in toate magazinele, dar si in supermarketuri – pentru ca urmaresc…

- "Am socotit necesar, stimati colegi, sa va informez si sa ma folosesc de aceasta intalnire si sa solicit in numele tarii mele ajutor. De altfel, am transmis celor doi comisari, lui Phil (Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultura n.r) si lui Vytenis (Vytenis Andriukaitis, responsabil pentru…